Calciomercato Milan, da Gabbia a Musacchio: il punto sulla difesa

Serve almeno un nuovo centrale da affiancare ai titolari Kjaer e Romagnoli. Il Milan deve però pure cedere: ecco chi può partire durante il prossimo calciomercato

Il rinnovo di Simon Kjaer non può bastare, il Milan ha bisogno di forze fresche in difesa. Durante il prossimo calciomercato, che aprirà ufficialmente il prossimo 1 settembre, i rossoneri saranno chiamati ad acquistare almeno un nuovo centrale.

Il danese si è integrato perfettamente con Alessio Romagnoli ma serve un altro titolare che possa dare il cambio ai due: i nomi fatti sono parecchi ma attualmente la rosa dei difensori è corposa. Bisognerà dunque sfoltirla.

Con le ultime prestazioni sono salite le quotazioni di Matteo Gabbia. Il classe 1999 si è ben comportato al fianco di Kjaer e potrebbe essere dunque confermato come quarta/quinta scelta.

A far spazio ad un nuovo innestato – come riporta il Corriere dello Sport – dovrebbe essere uno tra Musacchio e Duarte, autori di una stagione alquanto deludente ed entrambi tartassati dai problemi fisici. L’argentino aveva richieste in Spagna ma l’ultimo infortunio potrebbe aver complicato le cose.

