Calciomercato Milan, proposto Marcelo Herrera: c’è anche la Roma

Negli ultimi giorni diversi procuratori si sono avvicendati a Casa Milan. Tra i giocatori proposti c’è anche Marcelo Herrera, terzino destro del San Lorenzo.

Il Milan sta cercando un terzino destro sul mercato. Uno tra Conti e Calabria potrebbe lasciare la squadra rossonera, quindi la società sta valutando diversi nomi. Secondo quanto riferisce Tuttosport, negli ultimi giorni alla dirigenza è stato proposto anche Marcelo Herrera, terzino destro argentino del San Lorenzo de Almagro.

Il ventunenne è valutato 4,5 milioni di euro (dati transfermarkt) e costituirebbe l’alternativa low cost ai più affermati Aurier e Dumfries. Herrera è stato proposto anche alla Roma, anche se in pole ci sarebbe il Palmeiras.

Per il momento il Milan non ha accelerato per il giocatore, che non è considerato una priorità, anche se lo tiene comunque in considerazione nel caso in cui i primi nomi sulla lista non dovessero andare in porto.

Calciomercato Milan, ecco chi è Herrera

Marcelo Herrera è un terzino destro classe 1998 e finora ha sempre militato nel San Lorenzo. In questa stagione ha giocato 12 partite, la metà da titolare, segnando una rete e fornendo tre assist. Si tratta del classico esterno sudamericano di spinta, molto abile nell’anticipo e con grande accelerazione palla al piede. Si fa notare anche per un buon dribbling, che lo rende pericoloso in zona gol.

Herrera è un giocatore che mette in campo tutto sè stesso e con grande grinta e spirito di sacrificio. Una caratteristica che però, talvolta, degenera in un eccessivo temperamento, tanto da scaturire troppi cartellini gialli.

Il contratto dell’argentino è in scadenza nel 2021, un fattore che gioca a vantaggio del Milan, che potrebbe far leva sulla possibilità di acquistarlo a parametro zero al termine del prossimo campionato. Un giocatore promettente che i rossoneri tengono d’occhio.

