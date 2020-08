Calhanoglu, rinnovo a 3 milioni: le ultime

Hakan Calhanoglu è diventato un elemento imprescindibile per il Milan. Il turco pronto a rinnovare con il club rossonero fino al 2025.

Hakan Calhanoglu (Getty Images)Hakan Calhanoglu è uno dei giocatori rivitalizzati dalla cura Pioli. Il turco, in questo momento, è probabilmente più forte del giocatore ammirato con la maglia del Bayer Leverkusen. Il modulo adottato dal tecnico rossonero gli consente di esprimere tutto il suo talento con il pallone tra i piedi.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan è pronto a offrire un nuovo contratto fino al 2025, con un incremento d’ingaggio a toccare quota tre milioni di euro più bonus. Calhanoglu diventerebbe quindi un elemento sempre più solido e determinante nelle sorti della squadra per il prossimo futuro, legandosi al club a lungo termine. L’attuale vincolo contrattuale del turco con il Milan scadrebbe il 30 giugno 2021.

Sono ormai lontani i tempi in cui il turco non riusciva a trovare la giusta collocazione in campo. Ora Calhanoglu è uno dei leader della squadra, il rifinitore che quando tocca il pallone illumina San Siro.

