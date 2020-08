Milan, van Basten riceve la nuova maglia da Massaro | VIDEO

Daniele Massaro sulla propria pagina ufficiale Facebook ha pubblicato il video della consegna della nuova maglia rossonera 2020/2021 del Milan a Marco van Basten.

L’attuale brand ambassador del club rossonero ha scritto quanto segue sul suo post: «Un onore rappresentare AC Milan . A un grande campione, un grande amico , un grandisssssimo campione come compagno. Grazie per tutto quello che hai fatto per il calcio e grazie da tutti noi tifosi rossoneri».

Nel filmato si vede che Van Basten riceve la casacca con il suo cognome e il numero 9. Massaro alla fine si inginocchia anche al cospetto dell’ex compagno, dopo averlo ringraziato per quanto fatto nella sua carriera.