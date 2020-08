Atalanta, no a Bonaventura: restano vive due destinazioni

Per Giacomo Bonaventura si allontana l’opzione di un ritorno a Bergamo. Ma sono due i club ancora sulle sue tracce.

L’avventura rossonera di Giacomo Bonaventura è terminata. Dopo 6 anni di attaccamento alla maglia, il suo contratto con il Milan è ormai scaduto.

Si parla in questi giorni del futuro di Jack, che però non ha ancora trovato il club pronto ad accoglierlo. Intanto arriva una prima smentita sull’opzione Atalanta.

Bonaventura nei giorni scorsi si sarebbe proposto alla sua vecchia squadra, che però ha evidentemente bypassato tale opzione. Lo riporta Sportitalia, secondo cui l’Atalanta non sarebbe effettivamente interessata al centrocampista, avendo per ora altre priorità di mercato.

Una notizia non positiva per Bonaventura, che però ha altri due forti estimatori in Serie A: restano vive le piste che portano al Torino ed al neo-promosso Benevento. I granata da mesi stanno preparando l’offerta contrattuale per l’ex Milan. Ma occhio ai campani, con il tecnico Pippo Inzaghi che rivorrebbe con sé Bonaventura come nel 2014-2015.

LEGGI ANCHE -> RODRIGUEZ RITORNA IN BUNDESLIGA!