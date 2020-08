Calciomercato Milan – Futuro in Germania per Rodriguez

Ricardo Rodriguez torna al Milan, ma non per restarci. Il terzino svizzero ha infatti varie proposte concrete dall’estero.

Ricardo Rodriguez è in arrivo a Milano. Il suo periodo in prestito al PSV Eindhoven è terminato, dunque rientrerà nella sua squadra d’appartenenza.

Ma non resterà al Milan per molto. Il classe ’92 è infatti considerato un esubero, pronto a fare di nuovo le valigie, possibilmente a titolo definitivo.

Secondo Tuttosport Rodriguez dovrebbe trasferirsi nuovamente in Germania. Nelle ultime settimane diversi club della Bundesliga tedesca si sono mossi, sondando il terreno per Rodriguez. Il Milan non chiude le porte, anzi, attende offerte concrete.

L’Hertha Berlino sembra essere una delle squadre più interessante al calciatore svizzero, che di certo non accetterebbe di fare la riserva di Theo Hernandez nel Milan.

Inoltre Rodriguez ha già giocato per molti anni in Germania, quando indossava la maglia del Wolfsburg. I rossoneri chiedono almeno 6-7 milioni per cedere il proprio difensore mancino.

