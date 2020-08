Fiorentina, attaccante cercasi | Dopo Cutrone, un altro ex Milan

La Fiorentina vuole regalare un bomber da doppia cifra a Beppe Iachini. Oltre a Belotti piace l’ex Milan, Piatek

La Fiorentina, dopo aver chiuso il campionato in decima posizione e dopo aver confermato Beppe Iachini in panchina, si è messa al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il primo reparto ad essere rinforzato sarà l’attacco. I soli Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic non bastano per puntare all’Europa e con Ribery – spesso out per infortuni – e Chiesa in cerca di una nuova sfida, diventa d’obbligo attingere dal mercato per rinforzare l’attacco.

Dopo il nome di Belotti, attaccante del Torino, nelle ultime ore ha preso quota il nome dell’ex attaccante del Milan: il Pistolero Krzysztof Piątek. I contatti tra la dirigenza viola e il manager del polacco, scrive la Nazione, sarebbero ripresi con una certa insistenza nelle ultime ore. La valutazione del giocatore fatta dall’Hertha Berlino è di circa 20 milioni di euro. La Fiorentina potrebbe acquisirlo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

CALCIOMERCATO MILAN – FUTURO IN GERMANIA PER RODRIGUEZ