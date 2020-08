Calciomercato Milan, via dal Manchester United: proposto ai rossoneri

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore da affiancare ai titolari. Ai rossoneri sarebbe stato proposto Eric Bailly, pronto a lasciare il Manchester United

L’acquisto di un centrale di difesa è tra le priorità in casa Milan. Maldini e Massara sono intenzionati a mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo giocatore che possa affiancare Alessio Romagnoli e Simon Kjaer tra i titolari.

La lista dei nomi accostati al Diavolo in questi giorni è davvero lunga ma il profilo che più piace al mister sembra essere Milenkovic, classe 1997 che conosce bene per aver allenato alla Fiorentina.

Trattare con i viola, però, non è per nulla facile: l’agente Ramadani – in continuo contatto con i rossoneri per sbrogliare la matassa Rebic – e il contratto in scadenza nel 2022 potrebbero dare una mano ai rossoneri.

Si guardano comunque alle alternative. La Gazzetta dello Sport riporta di una possibile trattativa per Eric Bailly del Manchester United, che era già stato seguito dal Diavolo nel recente passato.

L’ivoriano classe 1994, che ha un contratto fino al 30 giugno 2022, sarebbe stato proposto al Milan ma ad oggni il suo profilo non sembra scaldare particolarmente.

