Calciomercato Milan, insidia Atalanta: trattativa col centrocampista

L’Atalanta – stando a quanto scritto da Schira – sarebbe in trattativa con l’Espanyol per Marc Roca, centrocampista che piace parecchio anche al Milan

E’ sempre più importante la concorrenza per Marc Roco. Il centrocampista classe 1996 è pronto a lasciare l’Espanyol, retrocesso, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Un vero affare che molte squadre stanno fiutando.

Il Milan ha mosso passi importanti, incontrando in sede l’entourage del calciatori ma non ha affondato il colpo. In questi ultimi giorni vi abbiamo raccontato dell’interesse da parte di club importanti come Atletico Madrid, Villarreal e Siviglia ma Roco piace anche in Italia.

Secondo quanto scrive, sul proprio profilo Twitter, Nicolò Schira anche l‘Atalanta sarebbe sulle tracce del giocatore: i bergamaschi – si legge – sarebbero in trattativa con l’Espanyol per mettere a segno il colpo Roco.

