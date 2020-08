Calciomercato Milan, Calabria verso la Spagna: ecco chi lo vuole

Davide Calabria ha cambiato agente ed è pronto a dire addio al Milan. Il terzino sembra diretto verso la Spagna. Ecco chi vuole il giocatore classe 1996

Futuro lontano dal Milan per Davide Calabria. Il terzino, cresciuto nel settore giovanile rossonero, sarà ceduto nel corso della prossima sessione di calciomercato: l’obiettivo è ricavare 12-15 milioni di euro per ottenere un’altra ottima plusvalenza. Il calciatore in questa stagione ha deluso ma non mancano le squadre a corteggiarlo.

Il Milan ha deciso di dare un volto nuovo alla fascia destra e cedere Calabria è decisamente più semplice che Conti. Per fare spazio al nuovo arrivato – in questi giorni si stanno facendo con insistenza i nomi di Dumfries, Emerson e Aurier – serve dunque l’addio del classe 1996.

Come raccontato nelle scorse ore, Calabria ha cambiato agente, abbandonando Alessandro Lucci, e passando alla You First Sports, guidata da Alvaro Torres. Un’agenzia spagnola che potrebbe dunque aprirgli le porte della Liga.

Non è certo notizia di oggi l’interesse da parte del Siviglia di Monchi che potrebbe così tornare a fare affari con il Milan di Massara e Maldini. Attenzione però anche ad altre piste come quelle che potrebbero portarlo al Betis o al Valencia.

In Italia, invece, il Bologna potrebbe tornare a bussare alle porte del Diavolo per Calabria in caso di cessione di Tomiyasu.

LEGGI ANCHE: “TEMEVO CHE IBRA MI UCCIDESSE”