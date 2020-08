Milan, Calabria cambia agente: futuro in Spagna?

Notizia importante in casa di Davide Calabria. Il terzino rossonero passa ad un’agenzia di procuratori spagnoli.

Davide Calabria cambia procuratore. La notizia è stata annunciata da Nicolò Schira, noto cronista esperto di calciomercato.

Cambio di procuratore per Davide #Calabria che si è affidato allo spagnolo Alvaro Torres (agente di Luis Alberto e Fabian Ruiz). Possibile futuro nella Liga per il terzino in uscita dal #Milan. Lunedì scorso il primo incontro con Maldini a Casa Milan per discutere il da farsi — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2020

Il terzino del Milan era nella scuderia di Alessandro Lucci, ma da oggi è ufficialmente sotto l’egida della You First Sports. Si tratta di un’agenzia spagnola guidata da Alvaro Torres, procuratore fra gli altri di talenti come Luis Alberto o Fabian Ruiz.

Una scelta singolare ma piuttosto significativa. Calabria si sarebbe affidato ad agenti iberici magari in vista di un futuro professionale nella Liga spagnola. Non mancano infatti gli estimatori per il terzino da Madrid e dintorni.

Schira annuncia inoltre che, settimana prossima, avverrà un incontro decisivo a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Calabria. Un meeting che stabilirà il futuro del difensore cresciuto a Milanello, non più considerato intoccabile in proiezione futura.

