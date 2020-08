Calciomercato Milan – Tris di rinforzi per Pioli

La società rossonera è concentrata sul calciomercato. Il Milan verrà rinforzato adeguatamente per affrontare la prossima stagione. Ci sono già molte idee.

La stagione 2019/2020 è terminata per il Milan, che può concentrarsi sulla campagna acquisti-cessioni. Sono già abbastanza chiari i ruoli nei quali la società andrà a intervenire.

Sicuramente verrà rinforzata la difesa, dove c’è bisogno di un nuovo difensore centrale e di un nuovo terzino destro. Ma anche a centrocampo verrà preso almeno un innesto. A Stefano Pioli andrà consegnata una squadra completare per fare campionato ed Europa League.

Mercato Milan: tre innesti per Pioli

Per quanto concerne la posizione di terzino destro, La Gazzetta dello Sport ribadisce che attualmente sono due i nomi nella testa del Milan. Si tratta di Serge Aurier del Tottenham e di Denzel Dumfries del PSV Eindhoven.

Il primo ha quasi 28 anni e dunque un bagaglio di esperienza maggiore, ma anche un carattere complicato. Ha forza fisica e abilità nella spinta, però sa anche difendere. José Mourinho è disponibile a cederlo, ma gli Spurs hanno fissato un prezzo più alto dei 15 milioni di euro che vorrebbe spendere il Milan. Comunque l’ivoriano ha già fatto sapere di gradire la destinazione.

Rispetto a quella di Aurier, la personalità di Dumfries è certamente più tranquilla. Il 24enne olandese comunque ha carattere, essendo il capitano del PSV. È nel giro della nazionale maggiore, è assistito da Mino Raiola e gradirebbe un trasferimento in maglia rossonera. Anche nel suo caso, il Milan vorrebbe spendere meno di quanto richiesto dal club di proprietà della Philips.

Per la posizione di difensore centrale un profilo molto gradito a Pioli è Nikola Milenkovic della Fiorentina, che però al momento spara alto sul prezzo. Il serbo è un giocatore duttile, dato che sa giocare anche da terzino destro in caso di necessità. È stato offerto anche Eric Bailly del Manchester United, ma sembra non interessare particolarmente.

A centrocampo servono dei ricambi per Franck Kessie e Ismael Bennacer. Un calciatore che piace da tempo è Florentino Luis, mediano forte fisicamente e in possesso di discreta tecnica. Sembra esserci margine di trattativa con il Benfica. Altro nome che è rispuntato in orbita Milan è quello di Tiemoué Bakayoko, che ha già giocato in rossonero e ora è rientrato al Chelsea dopo il prestito al Monaco. Lui vorrebbe tornare a Milano, ma bisogna far quadrare i conti dato che il centrocampista francese ha un ingaggio elevato.

LEGGI ANCHE -> Kalulu: “Difensore completo. Ecco perché ho scelto il Milan”| VIDEO