Calciomercato Milan, nuovo terzino: Calabria gli fa spazio

Il Milan sta cercando un nuovo terzino destro ed è intenzionato a cedere uno tra Andrea Conti e Davide Calabria. Ad oggi quest’ultimo è quello più indiziato a lasciare Milanello.

Davide Calabria (©Getty Images)

In casa Milan continua il casting per il nuovo terzino destro. Secondo quanto riferisce Sky, la società rossonera sta valutando chi tenere e chi lasciar partire tra Andrea Conti e Davide Calabria. Ad oggi, quest’ultimo sembra più vicino all’addio, rispetto all’ex difensore dell’Atalanta. Conti darebbe meno garanzie dal punto di vista fisico, ma Calabria avrebbe più mercato, con diverse squadre spagnole interessate a lui.

Il terzino cresciuto nelle giovanili rossonere consentirebbe al Milan di realizzare un’ottima plusvalenza da mettere a bilancio. Si profila un derby di Siviglia per il giocatore, con il Betis in vantaggio, nonostante la possibilità dei bianchi andalusi di garantire la possibilità di giocare in Champions League. Conti resterebbe per giocarsi le carte con il nuovo terzino, che la società vorrebbe fosse Serge Aurier del Tottenham.

