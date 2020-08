Sportmediaset – Scambio Milenkovic-Paquetà: la strategia del Milan

Il Milan crede nella possibilità di riuscire ad assicurarsi Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina. Vuole inserire Lucas Paquetà nell’affare.

Nonostante la Fiorentina finora non abbia effettuato grandi aperture, il Milan continua a pensare a Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è richiesto da Stefano Pioli, che lo vuole come rinforzo per la retroguardia.

Il club rossonero punta a giocarsi la carta Lucas Paquetà per riuscire a prendere il giocatore ex Partizan Belgrado. Il brasiliano era stato cercato dalla Fiorentina già nell’ultima sessione del calciomercato di gennaio.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il Milan sta studiando la possibilità di imbastire un’operazione basata su uno scambio di prestiti con diritto di riscatto tra Paquetà e Milenkovic.

Ci sentiamo di dire che tale ipotesi potrebbe essere realizzabile solo se il serbo prima prolungasse il proprio contratto. Infatti, l’attuale scadenza è fissata per giugno 2022 e difficilmente la Fiorentina potrebbe accettare la formula del prestito senza obbligo di riscatto rischiando di ritrovarsi poi il calciatore a un anno dalla scadenza contrattuale.

