Dall’Inghilterra: il Milan ripensa a Torreira, affare possibile

Ritorno di fiamma del Milan per Lucas Torreira, secondo quanto scrivono in Inghilterra. Il centrocampista dell’Arsenal può lasciare la Premier League.

Il Milan interverrà in ogni reparto nella prossima finestra del calciomercato. Serve allestire una squadra completa in ogni ruolo per dare l’assalto alla qualificazione in Champions League.

A centrocampo ci sono delle certezze come Franck Kessie e Ismael Bennacer, ma mancano delle alternative di livello simile. La società rossonera interverrà sicuramente e si sta già muovendo su alcune piste.

Calciomercato Milan, Torreira torna di moda?

Secondo quanto rivelato in Inghilterra dal The Telegraph, il Milan starebbe ripensando a Lucas Torreira per rinforzare il centrocampo. L’uruguayano era finito nel mirino rossonero già nell’ultima finestra estiva di mercato, ma non se ne fece niente.

L’Arsenal è disponibile a trattare la cessione del giocatore 24enne. Anche la Fiorentina è interessata, ma il Milan è ritenuto la destinazione più probabile per Torreira. I Gunners vorrebbero recuperare buona parte dei 28-30 milioni di euro spesi nell’estate 2018 per comprarlo dalla Sampdoria.

Il prezzo del centrocampista uruguayano è un po’ sceso dopo l’ultima stagione, nella quale il rendimento non è stato positivo come nella precedente. Inoltre, alcuni problemi fisici lo hanno condizionato nell’ultima parte e l’allenatore Mikel Arteta non lo ritiene un titolare intoccabile. Un accordo per il trasferimento può essere trovato.

