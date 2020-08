La Nazione – Milan, assalto a Chiesa: è richiesto da Pioli

Stefano Pioli ha chiesto al management sportivo del Milan di fare un tentativo per Federico Chiesa, destinato a lasciare la Fiorentina ma molto costoso.

Il Milan sogna Federico Chiesa come rinforzo per il reparto offensivo. L’esterno della Fiorentina rappresenterebbe un grande colpo per la squadra rossonera.

Oggi il quotidiano La Nazione spiega che Stefano Pioli ha chiesto espressamente alla dirigenza di provare a prenderlo. Ha già allenato il giocatore a Firenze e lo ritiene un rinforzo ideale per il suo 4-2-3-1. Il figlio d’arte agirebbe a destra, dove in questa stagione ha giocato titolare Samuel Castillejo.

A Chiesa non dispiacerebbe una destinazione come il Milan, dato che avrebbe anche la possibilità di tornare a lavorare con un allenatore che lo ha valorizzato come Pioli. Inoltre, al momento sembra poco considerare le piste estere. Il Manchester United, ad esempio, ha chiesto informazioni su di lui.

Il Milan intende provarci, ma trovare un accordo con la Fiorentina non è semplice. Il prezzo del giocatore è elevato e il club toscano è poco propenso a fare sconti. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero inserire Lucas Paquetà nell’operazione per abbassare l’esborso di denaro. Il centrocampista brasiliano piace alla società viola.

La trattativa non sarà facile. Al Milan piace anche un altro calciatore della Fiorentina: il difensore centrale Nikola Milenkovic. Ci sono stati dei contatti, però pure la sua valutazione è troppo alta (circa 30-35 milioni di euro). Inoltre, la dirigenza viola sembra propensa a volerlo tenere un’altra stagione.

