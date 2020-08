Sky – Rinnovo Ibrahimovic, stabilita la durata del contratto

Rinnovo Ibrahimovic, c’è sempre più ottimismo. Contatti continui con Raiola, si lavora per il prolungamento di un anno. Le ultime news.

C’è sempre più fiducia per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, i contatti fra il Milan e Raiola sono continui. A quanto pare le parti stanno lavorando per restare insieme ancora un anno. Lo svedese crede nel progetto rossonero e ha tutta l’intenzione di restare. Sky Sport poco fa ha detto che non c’è ancora una data per l’incontro, ma è evidente che il Milan e il suo procuratore ci stanno lavorando.

L’ottimismo per la fumata bianca è quindi molto alto. L’idea del Diavolo è di chiudere la questione in tempi brevi, così potrà dedicarsi ad altre cose. Infatti dal rinnovo o meno di Ibrahimovic potrebbe dipendere tutto il Calciomercato di Paolo Maldini e Frederic Massara. Con la sua conferma diventa secondario l’acquisto di un nuovo attaccante, in più l’area tecnica dovrà pensare a quali acquisti fare proprio in funzione di Ibra, sia dal punto di vista tecnico-tattico che mentale.

INTERESSE PER BARRIOS: LA POSIZIONE DELLO ZENIT

Ibrahimovic, rinnovo con vista Champions

Comunque c’è aria positiva in merito al rinnovo di Ibrahimovic. D’altronde, con la conferma di Pioli e quella sempre più probabile di Maldini la sua permanenza era quasi scontata. Quasi, perché quando ci sono Ibrahimovic e Raiola di mezzo nulla è certo.

Zlatan però ha sempre mostrato fiducia nel cammino dei rossoneri e adesso vuole continuare. Ha dimostrato ampiamente di poter dare ancora tanto al calcio e al Milan. A meno di colpi di scena, continuerà a farlo anche l’anno prossimo, in campionato e anche in Europa League. Con la speranza di fare un ultimo grande regalo, a se stesso e ai tifosi: la Champions League.

TORREIRA, FUTURO IN ITALIA?