Calciomercato Milan, interesse per Barrios | Lo Zenit si oppone

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Milan per Barrios dello Zenit. Le ultime news in merito a questa voce di Calciomercato.

“Il Milan vuole Barrios“, riportano dalla Colombia. Il centrocampista dello Zenit sarebbe un obiettivo di Paolo Maldini: un mediano di ottime capacità fisiche ma con anche doti tecniche sopra la media. Un profilo completo che farebbe molto comodo a Stefano Pioli, che ha chiesto alla società un rinforzo in quella zona del campo. Infatti nella rosa del Milan manca un’alternativa a Franck Kessie e Ismael Bennacer, costretti agli straordinari nell’ultima parte di campionato.

Ma, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà Barrios il rinforzo per il Milan a centrocampo. Come riporta Calciomercato.it, lo Zenit si è fortemente opposto alla cessione del calciatore. Barrios è considerato un titolare inamovibile per il club russo e non c’è intenzione di cederlo, né di ascoltare eventuali offerte. In Colombia, oltre al Milan, si è parlato di interesse anche da parte del Newcastle. A quanto pare, però, non ci sono margini per una trattativa.

TORREIRA, FUTURO IN ITALIA