Informazione online, classifica di giugno: Web365 all’ottavo posto

Web365 fa un balzo in avanti nella classifica di giugno sull’informazione online. Il nostro network è all’ottavo posto e migliora la sua posizione.

La rivista PrimaOnline, specializzata nella comunicazione, ha pubblicato i dati Comscore di giugno 2020. Un primo dato che balza subito all’occhio è il rallentamento del traffico online rispetto al lockdown e alla Fase 2. Per motivi ovvi, chiaramente. Rispetto a maggio, soltanto 22 media su 100 sono in crescita. Libero è stato il quotidiano che ha avuto un maggior incremento, dovuto ad un aspetto tecnico, e cioè alla taggatura dei contenuti su piattaforme terze.

Classifica informazione online, scatto Web365

Ma la notizia più importante è il salto in avanti fatto da Web365, il network di cui fa parte MilanLive.it e tante altre testate, come: amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; ck12.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com; Yeslife.it e Youmovies.it.

L’aumento registrato in quest’ultimo mese è quasi del 5%: è passato infatti da 17.224.000 visitatori unici a 18.136.000. Nella classifica pubblicata da PrimaOnline, Web365 è all’ottavo posto, ma è distante pochi visitatori unici dal quinto posto, occupato da un colosso come Giallozafferano di Mondadori.

Restano invariate le prime cinque posizioni della classifica rispetto al mese precedente. Al primo posto troviamo Ciaopeople, poi Citynews, Evolution Adv, TgCom24 di Mediaset e, come detto, Giallozafferano. Il Fatto Quotidiano e QuotidianoNet si piazzano al sesto e al settimo posto, cioè fra la top five e Web365. In queste classifica sono esclusi Corriere.it e il gruppo Gedi su richiesta degli editori. Ecco di seguito la classifica completa coi 100 media italiani con più audience nel mese di giugno secondo Comscore.