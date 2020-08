Sky – Rinnovo Ibrahimovic, data dell’incontro non ancora stabilita

Milan e Ibrahimovic promessi sposi. Manca però ancora la data per il definitivo sì che prolungherebbe il contratto dello svedese con la società rossonera.

Zlatan Ibrahimovic (©Getty Images)

Il Milan spera di chiudere presto il discorso legato al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è già concentrato sulla prossima stagione, ma non è ancora stato messo nero su bianco il prolungamento di contratto. Secondo quanto riferisce Sky Sport, non è ancora stata decisa la data per l’incontro tra la società rossonera e Mino Raiola per ufficializzare la permanenza dello svedese al Milan anche la prossima stagione.

