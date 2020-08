Ibrahimovic gradisce l’offerta del Milan: rinnovo vicino

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sempre più a un passo dal rinnovo del contratto. Paolo Maldini attende la chiamata di Mino Raiola per andare a Montecarlo e chiudere.

La trattativa tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sta procedendo positivamente. L’accordo definitivo dovrebbe arrivare a breve.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, il centravanti svedese gradisce l’offerta messa sul tavolo dal club rossonero. Ora serve sistemare alcuni dettagli riguardanti i bonus presenti nel nuovo contratto. La volontà comune di proseguire insieme ha permesso di superare degli ostacoli.

Nelle prossime 48-72 ore dovrebbe essere raggiunta l’intesa finale, tutto potrebbe compiersi finalmente. Ibrahimovic dovrebbe guadagnare un ingaggio fisso da 4,5-5 milioni di euro netti più dei bonus legati a presenze, gol e qualificazione Champions League. Lo svedese potrebbe arrivare a guadagnare 6 milioni grazie ai premi.

Manca ormai poco per l’accordo definitivo, Paolo Maldini spera di ricevere quanto prima una chiamata da Raiola per volare a Montecarlo a definire tutto. La trattativa sembra essere giunta alle battute finali e trapela grande ottimismo dalle parti. Presto Zlatan dovrebbe essere confermato come giocatore del Milan anche per la stagione 2020/2021. La sua permanenza è importante per il gruppo, lo si è visto in questi mesi.

