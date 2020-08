Juventus, nuovo allenatore | Suggestione Pirlo

Fra i possibili sostituti di Sarri c’è anche Pirlo. L’ex centrocampista è stato scelto dalla Juve per allenare l’Under 23 ma ora spunta questa ipotesi.

Dopo l’ennesima disfatta in Champions, la Juventus ha deciso di esonerare Maurizio Sarri. L’allenatore quest’anno si è tolto la soddisfazione di vincere lo Scudetto, ma con meno punti in nove anni e con la quarta difesa del campionato. Per di più, la Juve ha vinto con un solo punto di distacco dalla seconda, l’Inter; i bianconeri hanno accumulato quattro sconfitte dalla ripresa, fra cui quella a San Siro contro il Milan.

Ora c’è curiosità per il sostituto di Sarri. La Juventus sta valutando diverse opzioni: fra queste c’è Mauricio Pochettino, libero dopo l’esperienza al Tottenham, ma anche Simone Inzaghi e Zinedine Zidane, che potrebbe lasciare il Real Madrid. Sullo sfondo, però, come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, c’è anche la suggestione Andrea Pirlo.

L’ex centrocampista è stato scelto dalla Juve come nuovo allenatore della squadra Under 23. Pochi giorni fa la presentazione in conferenza stampa, con tanto di “frecciatina” al Milan. Adesso è spuntata fuori questa clamorosa ipotesi. Sarebbe incredibile e sicuramente Agnelli prenderà in considerazione la possibilità solo in casi estremi.

