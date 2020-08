Bakayoko-Milan, la strategia di Maldini

Tiemoué Bakayoko vuole tornare al Milan. I rossoneri stanno studiando la strategia ideale per convincere il Chelsea a privarsi del centrocampista, ormai fuori dal progetto londinese.

Il Milan vuole riportare a casa Tiemoué Bakayoko, che sogna un ritorno in rossonero. La volontà per entrambe le parti è convincere il Chelsea ad accettare l’offerta del club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la formula studiata dal Paolo Maldini è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. In questo modo i rossoneri possono godere immediatamente delle prestazioni del giocatore e non correre il rischio di perderlo un’altra volta.

Una strategia ottimale anche per il bilancio, poiché il Milan pagherebbe Bakayoko in due tranche. Il Chelsea continua a chiedere 20 milioni di euro. Una cifra che in casa rossonera non considerano spropositata, ma l’intento della società inglese di privarsene spinge il club meneghino a giocare al ribasso.

Bakayoko rinforzerebbe il centrocampo, andando a contendersi il posto con Franck Kessie per affiancare Ismael Bennacer. Il giocatore troverebbe finalmente un modulo che si sposa perfettamente con le sue caratteristiche.