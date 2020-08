Milan, il futuro di Musacchio e Duarte: le ultime

Il Milan sta valutando come gestire Leo Duarte e Mateo Musacchio. Il brasiliano potrebbe partire in prestito, mentre l’argentino, causa problemi fisici, dovrebbe restare in rossonero.

Blaise Matuidi e Léo Duarte (©Getty Images)La dirigenza del Milan sta progettando la squadra della prossima stagione. Maldini e Massara hanno le idee abbastanza chiare per quanto riguarda i centrali di difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer e Matteo Gabbia sono certi di restare, mentre a dire addio potrebbe essere Leo Duarte. In caso di arrivo di un altro centrale, il brasiliano potrebbe partire in prestito.

Discorso diverso per Mateo Musacchio. L’ex Villarreal è stato operato a giugno e difficilmente riceverà un’offerta per lasciare il Milan. Il centrale argentino resterà dunque rossonero, anche se nelle gerarchie è stato sorpassato da Simon Kjaer, che affiancherà Romagnoli nella linea difensiva. Nel caso in cui dovesse arrivare ancora un altro rinforzo, Musacchio finirebbe nel dimenticatoio, con una partenza certa a gennaio.

