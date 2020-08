Calciomercato Milan, obiettivo Tonali: si inserisce la Juve

Con l’arrivo di Pirlo in panchina cambia il calciomercato della Juventus. Il Maestro per il centrocampo ha chiesto Tonali, obiettivo del Milan

La Juventus, con la l’arrivo in panchina dell’ex rossonero Andrea Pirlo, cambierà la sua strategia di mercato. Nelle ultime ore, per il centrocampo bianconero è spuntato fuori il nome di Sandro Tonali: regista in forza alle Rondinelle reputato da tutti l’erede naturale del “Maestro”.

Tonali condivide con Pirlo il ruolo in campo e l’esordio con la maglia del Brescia. Il classe 2000, sin dal suo esordio in B, è riuscito a catturare l’attenzione di svariati top club. Quest’anno potrebbe effettuare il salto di qualità passando a un club meglio organizzato come Inter, Milan o Juventus.

Il regista nativo di Lodi è tifoso del Milan ed è cresciuto con il mito di Pirlo. Il ragazzo ha un accordo di massima con l’Inter ma potrebbe saltare tutto. Qualora il Milan o la Juventus pareggiassero l’offerta nerazzurra, Sandro potrebbe essere libero di scegliere la propria destinazione.

Il fascino di essere allenato dal proprio mito calcistico potrebbe far sì che Tonali accetti di sposare il progetto Juve, ma il Milan può giocarsi le sue carte. Oltre alla fede calcistica, i rossoneri possono garantirgli un posto da titolare.

