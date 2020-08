Juventus, novità in dirigenza: idea Braida

La Juventus ha scelto Andrea Pirlo come nuovo tecnico per la prossima stagione. Un altro ex Milan potrebbe seguirlo nella sua nuova avventura bianconera: Ariedo Braida.

La notizia dell’esonero di Maurizio Sarri e la scelta di Andrea Pirlo come nuovo tecnico della Juventus ha sorpreso un po’ tutti. Si prevedono altre grandi manovre in orbita bianconera, soprattutto in dirigenza. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, tra i nomi accostati alla società torinese c’è anche quello di Ariedo Braida.

L’ex direttore generale del Milan è attualmente libero, dopo la burrascosa separazione dal Barcellona e accetterebbe un importante incarico dalla Juventus. I bianconeri stanno valutando se separarsi da Fabio Paratici, che non ha convinto nella gestione del mercato dopo la separazione da Giuseppe Marotta.

Braida offrirebbe un’enorme esperienza e ritroverebbe Andrea Pirlo, dopo aver condiviso molti anni al Milan. Tra i nomi per lo staff di Pirlo ci sarebbe un’altra vecchia conoscenza del Milan: Alessandro Matri.

