Milan, rinnovo Romagnoli: nuovi contatti in autunno

Il Milan studia il piano per il rinnovo di Alessio Romagnoli. I rossoneri riattiveranno i contatti in autunno con l’agente del giocatore, Mino Raiola.

Alessio Romagnoli presente e futuro del Milan. Il club rossonero al momento non considera una priorità il rinnovo di contratto del capitano, in scadenza nel 2022. La dirigenza riallaccerà i contatti con Mino Raiola, agente del giocatore, in autunno.

Il Milan non vuole privarsi del suo capitano, considerato l’uomo sul quale costruire la squadra del futuro. Le trattative con Raiola non sono mai semplici, ma la volontà ferma del giocatore di legarsi al club rossonero farà la differenza.

Ora i rossoneri cercheranno di chiudere prima le questioni contrattuali legate a Ibrahimovic e Donnarumma, per poi concentrarsi anche sul rinnovo di Romagnoli. Le basi dei successi futuri passano dal consolidamento di questi giocatori, considerati i perni del Milan che verrà.

MILAN, FUTURO MUSACCHIO E DUARTE: LE ULTIME