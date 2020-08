Gli allievi di Ancelotti: Pirlo l’ultimo della lista

Nel Milan dell’epopea di Carlo Ancelotti hanno giocato diversi campioni che oggi svolgono il ruolo di allenatore. Da Gattuso a Pirlo, fino a Oddo e Nesta. Ripercorriamoli.

Un vecchio Milan che ha scelto di continuare a sognare in panchina. La squadra di Carlo Ancelotti che ha alzato trofei su trofei ha dato vita ad una generazione di allenatori. Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus, è solo l’ultimo della lista. Rino Gattuso ha iniziato nel Sion, per poi passare da Palermo, Ofi Creta, Pisa, Milan e Napoli. Massimo Oddo ha guidato, invece, Pescara, Udinese, Crotone e Perugia.

Alessandro Nesta siede sulla panchina del Frosinone, in lotta per salire in Serie A tramite i playoff. In passato ha allenato Montreal Impact, Miami FC e Perugia. Hernan Crespo si è cimentato con Modena, Banfield e Defensa y Justicia, club che guida attualmente. Seedorf ha iniziato sulla panchina del Milan, per poi guidare Shenzen, Deportivo La Coruna e la Nazionale del Camerun.

Milan di Ancelotti, quanti allenatori!

Da non dimenticare Alberto Gilardino e Jon Dahl Tomasson. Il primo è stato tecnico del Rezzato e della Pro Vercelli, mentre il secondo è stato allenatore dell’Excelsior, del Roda e attualmente guida il Malmo. Lo stesso Jaap Stam è diventato tecnico. Prima ha guidato Reading, Zwolle e Feyenoord, per poi passare al Cincinnati, club che allena in questo momento.

Tra gli allievi di Ancelotti c’è anche Christian Brocchi, che ha allenato il Milan, mentre oggi guida il Monza. Lo stesso Filippo Inzaghi ha cominciato sulla panchina del Milan per poi passare al Venezia, Bologna. Oggi è al Benevento, neopromosso in Serie A. Andriy Shevchenko è l’attuale commissario tecnico della sua Ucraina.

A picture that today means a lot to me.Good luck Andrea for your first new adventure 👏🏻 Mister Andrea PirloHappy… Pubblicato da Andriy Shevchenko su Domenica 9 agosto 2020

