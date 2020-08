Milan, arma Ibrahimovic: è una calamita per gli acquisti

Non solo leader in campo: Zlatan Ibrahimovic può essere decisivo anche sul mercato. La sua presenza è un bene per il Milan.

Non solo leader in campo e negli spogliatoi. Zlatan Ibrahimovic è un’arma doppia per il Milan, come scrive oggi l’edizione di Tuttosport.

Oltre ad essere stato l’uomo della svolta, con 11 reti all’attivo nel girone di ritorno, Ibrahimovic è anche un potenziale aiuto per gli affari del calciomercato Milan.

Infatti la sua presenza può rappresentare un fortissimo incentivo per molti calciatori di spessore in vista di un eventuale approdo in maglia rossonera. La mancanza della qualificazione in Champions League pesa, ma la possibilità di giocare con Ibra è piuttosto attraente.

Difficile che il Milan, visto il bilancio in ‘rosso’ e il poco tempo per fare mercato, possa ingaggiare top-player nella prossima sessione estiva. Ma l’assalto a calciatori di medio-alto rango può essere agevolato proprio da Ibrahimovic.

Calciatori intrigati nel dividere lo spogliatoio con Ibra, pronti a misurarsi e ad imparare accanto allo svedese. Possono confermarlo i vari Rebic, Calhanoglu o Leao, tutti cresciuti in maniera assoluta negli ultimi mesi di campionato, quando hanno giocato al fianco di Ibrahimovic.

Insomma un motivo in più per rinnovare il contratto all’attaccante classe ’81, una doppia arma per il Milan di oggi e di domani.

LEGGI ANCHE -> LA LUNGA ESTATE DI PAOLO MALDINI