Calciomercato Milan, si complica Boga: quanta concorrenza

Jeremie Boga è l’oggetto dei desideri di molti club. Oltre al Milan, su di lui è forte la concorrenza di Napoli, Atalanta e Borussia Dortmund

Jeremie Boga è la rivelazione dell’ultima edizione del campionato di Serie A. In seguito alle sue prestazioni superlative, che lo hanno visto protagonista con la maglia del Sassuolo, su di lui è finita l’attenzione di svariati club.

Accostato al Milan, secondo quanto riporta l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, la pista Boga si infittisce. Atalanta, Napoli e Borussia Dortmund vogliono a tutti i costi aggiudicarsi l’ala ivoriana.

Il Sassuolo ha acquistato Jeremie Boga nel 2018 dal Chelsea per circa 3 milioni di euro. Solo pochi mesi fa il club neroverde ha deciso di confermare il ragazzo, versando nelle casse dei Blues una cifra sconosciuta per rimuovere la percentuale del 50% sulla cessione futura da parte dei Blues.

Dopo questo investimento, il Sassuolo difficilmente farà sconti per Boga. Nonostante il coronavirus abbia segnato in negativo le casse di molti club, l’ad Carnevali non cederà l’ivoriano a buon mercato. La valutazione fatta dal club è di 40 milioni di euro. Milan, Atalanta, Napoli e Borussia Dortmund restano alla finestra.

