Calciomercato Milan – Idea Benrahma: c’è anche il Chelsea

Spunta Said Benrahma, esterno offensivo del Brentford, come nuovo nome per rinforzare il Milan. Ma anche squadre della Premier League sono interessate al giocatore.

Il Milan nella prossima finestra di mercato interverrà in ogni reparto e alla corte di Stefano Pioli dovrebbe arrivare anche un nuovo esterno offensivo. Circolano diversi nomi in queste settimane.

Oggi ne spunta uno nuovo, è quello di Said Benrahma. A rivelarlo è Walid Ziani, giornalista di DZFoot. Non si tratta di una pista sicura al 100%, ma sembra che il club rossonero abbia manifestato dell’interesse per il 25enne algerino in forza al Brentford (Championship inglese): 17 gol e 10 assist in 46 presenze stagionali.

Non vengono forniti ulteriori dettagli, tranne il fatto che il giocatore è stato accostato in questi giorni a squadre della Premier League. Da fonti britanniche, infatti, risulta l’interesse di top club come Arsenal e Chelsea per Benrahma. Secondo quanto riportato da Talksport, anche Aston Villa, Leeds United e West Ham sono sulle tracce dell’esterno offensivo algerino. Vedremo se il Milan si farà avanti concretamente.