Torino, non solo Rodriguez: Giampaolo punta altri due rossoneri

Marco Giampaolo pesca in casa Milan. Il tecnico nativo di Bellinzona vuole tre giocatori già allenati in rossonero: Ricardo Rodriguez, Rade Krunic e Davide Calabria.

Marco Giampaolo, nuovo allenatore del Torino, non ha dimenticato il suo breve trascorso al Milan. Il tecnico ha espresso chiaramente l’interesse per Ricardo Rodriguez, che dovrebbe passare in granata nei prossimi giorni. Oltre al terzino svizzero, Giampaolo punterebbe anche a Rade Krunic – già allenato all’Empoli – e Davide Calabria.

Il Milan non ha problemi a privarsi di questi giocatori, considerati ai margini del progetto tecnico di Pioli. In particolare per la fascia destra il Milan sta cercando un nuovo terzino e Andrea Conti dovrebbe restare come alternativa. Per quanto riguarda il centrocampo, il primo nome è Tiemoué Bakayoko, quindi Krunic può partire. Lo svizzero, di rientro dal prestito al PSV, non rientra nei piani e si dovrebbe trovare a breve un accordo con il Torino.

Giampaolo spera quindi di riavere degli uomini con cui si è trovato bene al Milan, per esprimere appieno la propria idea di gioco anche al Torino e magari riuscire a risollevare la propria carriera dopo l’esperienza fallimentare a Milanello.

MILAN, OSTACOLO PSG PER BAKAYOKO