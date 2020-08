Calciomercato Milan, addio Calabria | Due formule possibili

Davide Calabria dovrebbe lasciare il Milan in questa finestra di mercato. Il terzino piace in Spagna, con Betis e Siviglia che si contendono il giocatore. I rossoneri chiedono una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo.

Il Milan non ha intenzione di puntare ancora su Davide Calabria. Il terzino rossonero è in uscita ed è particolarmente apprezzato in Spagna, dove lo cercano Betis e Siviglia. La società è disposto a cederlo, ma solo a determinate condizioni. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i rossoneri vogliono una cessione a titolo definitivo, ma possono accontentarsi anche di un prestito con obbligo di riscatto.

Ad ogni modo, l’addio di Calabria gioverebbe anche sul bilancio, poiché garantirebbe un’importante plusvalenza, data la provenienza del giocatore dal settore giovanile. Il Milan non considera Calabria inferiore a Conti, ma preferisce monetizzare rinunciando al ventitreenne di Brescia.

