Milan, Ibrahimovic rinnova e cambia il numero di maglia

Zlatan Ibrahimovic è vicino al rinnovo con il Milan. Lo svedese, dopo aver messo nero su bianco, potrebbe decidere di cambiare numero di maglia.

Il rinnovo di Ibrahimovic dovrebbe andare in porto senza problemi. Lo svedese è pronto a una riduzione dell’ingaggio pur di restare al Milan. Il suo ritorno si è rivelato la mossa azzeccata per risollevare la stagione, a suon di reti e prestazioni altisonanti.

Come riporta Il Corriere dello Sport, per legarsi definitivamente ai rossoneri, Ibrahimovic potrebbe compiere un salto nel passato, riprendendosi la maglia numero 11 che aveva nella prima esperienza al Milan. L’alternativa è quella numero 9 maledetta che non ha portato bene a nessun attaccante dopo Filippo Inzaghi.

La numero 9 è libera dalla cessione di Piatek, mentre la 11 è stata lasciata da Fabio Borini. Ora sta a Ibrahimovic decidere con quale maglia vuole continuare a far sognare i tifosi del Milan.

