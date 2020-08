Milan, futuro Reina: a breve l’incontro con la società

Pepe Reina, appena rientrato dal prestito all’Aston Villa, incontrerà a breve la società per discutere del suo futuro. Sono tre le opzioni valide per lo spagnolo.

Pepe Reina è rientrato nelle ultime settimane al Milan dopo sei mesi di prestito all’Aston Villa. Lo spagnolo ora deve decidere dove trascorrere la prossima stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il portiere incontrerà a breve la dirigenza rossonera.

In questo momento le opzioni valide per l’ex Napoli sono tre. La prima, ma non in ordine di priorità, è quella di restare al Milan come vice Donnarumma e aggiungere esperienza e personalità allo spogliatoio. Reina sta seriamente pensando però anche alla possibilità di rescindere il contratto e andarsi a giocare le sue carte in un’altra squadra. In questo caso il Milan risparmierebbe immediatamente sul suo ingaggio.

Lo spagnolo potrebbe pensare anche di andare in prestito nell’ultimo anno di contratto e poi liberarsi a parametro zero la prossima stagione. Nelle prossime settimane sapremo chi sarà la riserva di Donnarumma e quale sarà il futuro di Pepe Reina.

