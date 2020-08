Ibra, rovesciata al mare: “God Save the Queen” | VIDEO

Ibrahimovic in forma straordinaria anche in vacanza, come dimostra l’ultimo video pubblicato su Instagram dal campione.

In forma pazzesca anche in vacanza. Non si stacca dal pallone Zlatan Ibrahimovic, che nell’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram appare come sempre al top.

Lo svedese si gode le vacanze in famiglia e si esibisce nei suoi classici colpi di genio, anche in acqua. Ibra ha pubblicato la sua rovesciata spettacolare che conferma le doti tecniche e atletiche ormai arcinote.

L’attaccante del Milan, ancora in attesa di rinnovare il contratto, ha pubblicato la didascalia ‘God save the Queen‘, come a voler dire a tutti di stare attenti. Ibrahimovic è ancora sulla cresta dell’onda.

Visualizza questo post su Instagram God Save the Queen Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 11 Ago 2020 alle ore 5:06 PDT

