Inter su Smalling. Milan, via libera per Milenkovic?

La decisione dell’Inter di puntare su Chris Smalling è una buona notizia per il Milan. I nerazzurri liberano il campo per Milenkovic, sul quale ora i rossoneri sono in pole.

L’Inter ha cambiato i propri piani per la difesa. Le difficoltà di arrivare a Nikola Milenkovic hanno spinto i nerazzurri a virare su Chris Smalling, tornato al Manchester United dopo la parentesi alla Roma.

Il centrale inglese ha disputato un’ottima stagione con i giallorossi, tanto da convincere la stessa Roma a provare a riscattarlo. I capitolini stanno continuando a lavorare per convincere il Manchester United, ma l’interesse dell’Inter è forte e deciso.

La virata nerazzurra è un’ottima notizia per il Milan, che ora può concentrarsi su Milenkovic senza la pressione di una concorrente. I contatti sono frequenti anche sul fronte legato a Chiesa e Paquetà e dovrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Ora il Milan fa sul serio.

MILAN, PLIZZARI ALLA REGGINA: È FATTA