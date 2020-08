Milan, Reina verso la cessione: spunta il Valencia

Pepe Reina non dovrebbe restare al Milan la prossima stagione. Il Valencia è fortemente interessato al portiere spagnolo e potrebbe intensificare i contatti nelle prossime settimane.

Pepe Reina è tornato al Milan dopo il prestito all’Aston Villa. Il futuro del portiere spagnolo non sembra però rossonero, considerando che arrivano molte offerte in Via Aldo Rossi. L’ultima manifestazione d’interesse è quella del Valencia, che non ha ancora presentato una proposta ufficiale, ma sembra voler accelerare nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferisce la radio iberica Onda Cero, il club spagnolo starebbe pensando all’ex Napoli per sostituire il partente estremo difensore Cillesen, destinato al ritorno all’Ajax. Il Milan si è detto pronto ad accontentare Reina se decidesse di partire, che sia con una preventiva rescissione contrattuale oppure con un prestito nel suo ultimo anno di contratto.

Il Milan però non lo costringe a partire e nel caso in cui volesse restare c’è sempre la possibilità di ricoprire il ruolo di vice Donnarumma, visto che Asmir Begovic non vestirà il rossonero anche la prossima stagione.

