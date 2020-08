Milan, Szoboszlai sempre più lontano: futuro in Premier

Il Milan ha sognato di portare in rossonero Dominik Szoboszlai, ma deve rinunciare. Il centrocampista ungherese giocherà probabilmente in Premier League.

L’ipotetico Milan di Ralf Rangnick aveva come uomo principale della campagna acquisti Dominik Szoboszlai. Con il mancato arrivo del manager tedesco, anche il centrocampista del Salisburgo è destinato a trasferirsi altrove. Al momento, come riporta la stampa inglese, la pista più probabile è quella che porta il giocatore in Premier League.

La dirigenza rossonera è concentrata su altri obiettivi e l’ungherese non rientra più nelle strategie di mercato rossonere, occupate in questo momento dal ritorno di Bakayoko e dai tentativi per Tonali a centrocampo. L’alternativa per il futuro di Szoboszlai è quella del campionato tedesco, su tutti un trasferimento al Lipsia. Al momento non c’è ancora nulla di definito, ma sembrerebbe poco preventivabile un ritorno di fiamma del Milan.

