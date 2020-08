Calciomercato Milan, non solo Bakayoko | Obiettivo Florentino

Florentino Luis resta un obiettivo del Milan. Il centrocampista è un’alternativa a Bakayoko. Le ultime news di Calciomercato.

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci sul ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan. Secondo Sky Sport, i rossoneri hanno avviato le trattative con il Chelsea sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Come scrive il Corriere dello Sport, il Diavolo lavora anche sull’alternativa, che è un “vecchio” nome.

Si tratta di Florentino Luis del Benfica, nel mirino già nel mese di gennaio. Frederic Massara continua ad avere contatti con il Portogallo per questo giocatore, che si sposa perfettamente con la linea di Elliott Management. A differenza di Bakayoko, potrebbe fare meno fatica ad accettare un ruolo di riserva, almeno all’inizio.

Il Milan sta lavorando ad un prestito biennale con un obbligo di riscatto, il Benfica chiede tanto ma ha già aperto alla cessione in prestito. Insomma, un’operazione possibile e, per certi versi, più alla portata rispetto a quella per Bakayoko. Che guadagna tanto e ha un costo molto elevato.

