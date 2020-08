Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic | Arriva dalla Roma?

Secondo Tuttosport il Milan è ancora interessato a Schick nel ruolo di vice Ibrahimovic. L’attaccante non è stato riscattato dal Lipsia e tornerà alla Roma.

Con il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, l’attacco del Milan può considerarsi a posto. C’è attesa per il rinnovo, che dovrebbe comunque arrivare nelle prossime settimane. Stefano Pioli però potrebbe chiedere alla società un attaccante di riserva, visto che in rosa ci sono due alternative: Ante Rebic e Rafael Leao, ma nessuno dei due è una vera e propria prima punta.

Ecco perché servirebbe un profilo simile a quello di Zlatan e un nome che potrebbe tornare di moda è Patrik Schick. Il Lipsia ha deciso di non riscattarlo dalla Roma per 25 milioni. Tornerà in Italia e ascolterà le varie offerte perché nella Capitale non hanno intenzione di tenerlo.

Il Milan, che stava pensando a lui con Rangnick, potrebbe farci di nuovo un pensierino. La Roma chiede 25 milioni per la cessione, un po’ troppi per un calciatore di talento ma che proprio non riesce ad imporsi. Per l’attacco al momento si allontana Luka Jovic, anche lui obiettivo numero uno con Rangnick in panchina. Si complica per una questione economica e perché il calciatore sembra non voler lasciare il Real.