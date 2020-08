Calciomercato Milan – Piace Talles Magno: news dal Brasile

Gli osservatori del Milan hanno messo gli occhi su Talles Magno, talento brasiliano del Vasco da Gama. Concorrenza e prezzo alto sono degli ostacoli però.

Il Milan vuole avere una squadra basata su un mix tra giocatori giovani ed esperti, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro.

Un giovane talento che piace alla dirigenza rossonera è Talles Magno, come riportato da Esporte News Mundo. Si tratta di un attaccante brasiliano classe 2002 che milita nel Vasco da Gama e con una clausola di risoluzione ben 30 milioni di euro.

In questo momento in pole position sembra esserci il Liverpool, ma anche altre squadre sono in corsa per il giocatore: in particolare Juventus, Lazio, Roma, Bayer Leverkusen, Siviglia e Benfica. Il noto intermediario Kia Joorabchian si sta occupando con l’agente Giuliano Bertolucci del futuro di Talles Magno.

Sembra che la Premier League sarà la destinazione del ragazzo. In Brasile scrivono che Barcellona, ​​Chelsea, Milan, Paris Saint-Germain e Real Madrid sono arrivati in ritardo, ma comunque non si arrendono ancora.

Il presidente del Vasco da Gama vorrebbe i 30 milioni fissati stabiliti dalla clausola presente nel contratto, ma alla fine è possibile che il trasferimento si possa concretizzare per circa 20 milioni. Difficile che il Milan decida di investire una simile somma su un giovane talento che ancora ha dimostrato poco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Casa Milan, presenti agente di Rodriguez e ds del Torino