Casa Milan, presenti agente di Rodriguez e ds del Torino

A Casa Milan è in corso il summit tra la dirigenza rossonera, il direttore sportivo del Torino e il procuratore di Ricardo Rodriguez per trovare l’accordo.

È in corso l’incontro tra il Milan, il Torino e l’agente di Ricardo Rodriguez per trattare la cessione del terzino sinistro al club di Urbano Cairo.

Verso le 12:40 il direttore sportivo granata Davide Vagnati e il procuratore Gianluca Di Domenico sono arrivati presso la sede rossonera. Si cercherà di trovare un accordo sulle cifre dell’operazione.

Il Milan chiede 3,8-4 milioni di euro per la cessione di Rodriguez, che ha ancora un anno di contratto ed è bilancio per poco più di 3 milioni. Essendo comunque un nazionale svizzero, la società rossonera non vuole completamente regalare il giocatore e neppure fare una minusvalenza.

Il Torino finora è arrivato a proporre massimo 3 milioni, comprensivi di bonus. Serve trovare un’intesa per chiudere un affare che conviene a tutte le parti. Marco Giampaolo vuole un nuovo terzino sinistro e ha chiesto alla dirigenza granata di prendergli Rodriguez.

Il laterale elvetico cerca una squadra dove giocare con continuità e il Torino può essere adatta alle sue esigenze. Nel 2021 c’è l’Europeo e dunque gli serve avere un posto da titolare. Il Milan spera di chiudere la sua cessione oggi, così da liberarsi di un calciatore che non rientra più nel progetto.

