Gazzetta – Ibrahimovic, dal suo rinnovo dipende il resto

Le ultime news sul rinnovo di Ibrahimovic dalla Gazzetta dello Sport. L’attaccante svedese non ha ancora dato una risposta, Maldini attende.

Ibrahimovic non ha ancora dato una risposta al Milan per il rinnovo. L’offerta dei rossoneri c’è da tempo ma il calciatore non si è ancora esposto, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport.

Maldini e Massara aspettando con pazienza. Che non è infinita. Infatti i tempi stringono e la nuova stagione, paradossalmente, è praticamente già alle porte. A metà settembre è in programma il primo impegno nei preliminari di Europa League.

Il rinnovo di Ibrahimovic è molto importante perché da questo dipendono tutte le altre mosse del Milan, come spiega la rosea di stamattina. E’ un domino insomma che ancora deve partire.

