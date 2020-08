Florentino, il Benfica fissa il prezzo: chiesti 30 milioni

Il Milan continua a pensare a Florentino Luis, centrocampista del Benfica: i lusitani chiedono 30 milioni di euro per lasciarlo andare.

Il Benfica ha fatto sapere che il tecnico dei portoghesi Jorge Jesus valuterà Florentino Luis, obiettivo del Milan, in questo precampionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i lusitani non escludono la cessione e hanno fissato il prezzo attorno ai 30 milioni di euro.

Lo stesso giocatore vuole ben capire quale sarà il suo ruolo nella prossima stagione e sta seriamente pensando di trasferirsi per far decollare la sua carriera, nonostante abbia ancora soltanto 19 anni. Se entrambe le parti propenderanno per una cessione, il Milan affonderà il colpo che consentirà al tecnico Stefano Pioli di godere di nuova qualità a centrocampo.

Mentre continua la trattativa per riportare al Milan Tiemoué Bakayoko, i rossoneri continua a monitorare, senza fretta, la situazione legata a Florentino Luis. Un nodo che si scioglierà probabilmente alla fine della sessione di mercato.

PIOLI STUDIA I CALCI PIAZZATI DELL’AMERICA DE CALI