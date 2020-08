Repubblica – Pioli studia in Colombia i calci piazzati

Clamorosa scoperta del quotidiano Repubblica. Stefano Pioli starebbe studiando i calci piazzati di un club colombiano, particolarmente abile soprattutto nei calci d’angolo.

Stefano Pioli non smette mai di pensare a come migliorare il Milan della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, il tecnico rossonero starebbe studiando come batte i calci piazzati l’America de Cali, club colombiano.

Le statistiche elaborate da WyScout evidenziano una particolare abilità dei colombiani. Una soluzione adottata è quella di battere il corner corto e rapidamente, con quattro o cinque giocatori che corrono verso l’area di rigore. Due attaccano il primo palo e uno cerca di sfruttare un blocco degli altri per attaccare verso il secondo palo. Un’altra soluzione è quella di attaccare l’area piccola e cercare un colpo di testa in step-back.

