Calciomercato Milan, obiettivo esterno: da Brekalo a Deulofeu

Il Milan cerca di rinforzare il ruolo di esterno nei tre dietro Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza rossonera ha sul taccuino molti nomi.

La conferma di Zlatan Ibrahimovic come centravanti permette al Milan di concentrare il budget su altri settori del campo. Uno di questi è quello di esterno nei tre dietro l’attaccante svedese.

Come riporta calciomercato.com, il primo nome sarebbe quello di Federico Chiesa, ma ha un prezzo troppo elevato per il Milan. Con Mino Raiola si è parlato anche di Jesse Lingard del Manchester United, ma non convince pienamente la dirigenza rossonera. Il nome più probabile è quello di Gerard Deulofeu. L’esterno del Watford è rimasto sempre innamorato del Milan e vorrebbe tornare dopo l’esperienza del 2017.

L’ultimo nome, spuntato negli ultimi giorni, è quello di Josip Brekalo del Wolfsburg, già in orbita rossonera nella scorsa estate, prima di tentare l’affondo per Ante Rebic. Ora i due potrebbero ritrovarsi insieme a Milanello.

