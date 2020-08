Milan, tre club su Pobega: Pioli vuole provarlo

Tommaso Pobega è stata un’autentica rivelazione del Pordenone in Serie B, tanto che tre club di Serie A lo vogliono. Il Milan, detentore del cartellino, vuole provarlo nel precampionato e dargli una chance importante.

Il Milan vuole puntare su Tommaso Pobega. Il centrocampista, ritornato dal prestito al Pordenone, avrà la sua chance nel precampionato per dimostrare di essere un giocatore da Milan. Stefano Pioli è rimasto incantato delle sue prestazioni in Serie B e vuole dargli fiducia.

Nel frattempo, in Via Aldo Rossi sono arrivate diverse manifestazioni di interesse, tra le quali spiccano Crotone, Udinese e Torino. Pobega nell’ultima stagione ha giocato come mezzala nel centrocampo a tre, mentre Pioli vuole provarlo come alternativa a Kessie. Il Milan potrebbe avere in casa il mediano che tanto cerca sul mercato. Giovane, italiano e con tanta voglia di fare bene con la maglia rossonera.

MILAN, KALULU FELICE DELLA FIRMA