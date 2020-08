Milan, Kalulu “Felice della firma, ringrazio la mia famiglia”

Il Milan ha acquistato il terzino destro Pierre Kalulu, che giocherà in Primavera. L’ex Lione ha espresso tutta la sua gioia per la firma con i rossoneri attraverso un post su Instagram.

Pierre Kalulu potrebbe essere il terzino del futuro del Milan, Per il momento il classe 2000 giocherà con la Primavera, in attesa di farsi vedere e crescere con la Prima Squadra. L’ex Lione ha postato su Instagram una foto a Casa Milan con un messaggio significativo con il quale ha dichiarato di essere felice per la firma con il Milan: “Voglio ringraziare in particolare la mia famiglia, i miei parenti e i miei agenti, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Il Milan non manca quindi di rinforzare anche il settore giovanile, con acquisti mirati, che possano diventare i campioni del futuro. Kalulu, assieme al neoacquisto Emil Roback, rientrano in quest’ottica.

FLORENTINO, ECCO IL PREZZO FISSATO DAL BENFICA