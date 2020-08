Calciomercato Milan, dalla Spagna: Reina vicino al Valencia

Reina sarebbe ad un passo dal Valencia secondo quanto riportato dalla Spagna. Il Milan spinge per liberarsene e risparmiare l’ingaggio.

Pepe Reina farà ritorno al Milan dopo l’esperienza di sei mesi all’Aston Villa. L’affare era in prestito, quindi il portiere tornerà in rossonero. Ma non per molto, a quanto parte. Infatti arrivano conferme su un suo passaggio al Valencia, come riportato poco fa anche da TodoFichajes.

Il suo agente, Manuel Garcia Quilon, ci sta lavorando proprio in questi giorni. Come scrivono gli spagnoli, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. Il Milan vuole liberarsi del suo lauto ingaggio e del contratto in scadenza l’anno prossimo.

